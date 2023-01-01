Salute, pelle e bellezza: da Lilium a Cuneo il benessere che parte dall'interno

CUNEO CRONACA - La pelle racconta molto più di quanto immaginiamo. Stress, alimentazione scorretta, poche ore di sonno e ritmi frenetici possono lasciare segni visibili sul viso e sul corpo, mentre equilibrio e benessere contribuiscono a rendere l'aspetto più luminoso e sano. E' proprio da qui che nasce il legame profondo tra salute e bellezza: prendersi cura di sè non significa inseguire la perfezione, ma favorire uno stato di armonia che si riflette naturalmente anche all'esterno.

Nell'intervista Natasha Rosolin, dietista e istruttrice mindfulness, e Luca Di Franco, medico chirurgo esperto in medicina estetica presso lo Spazio Medico Lilium di Cuneo, spiegano come alimentazione, stile di vita, pelle, trattamenti rigenerativi e benessere generale siano strettamente collegati. Un dialogo utile per chi vuole capire come prendersi cura di sé in modo più consapevole, partendo dall’interno per ottenere risultati visibili anche all’esterno.