CUNEO/ Imprese e impatto sociale al centro dell'evento "Insieme per un'idea"

CUNEO CRONACA - Cosa succede quando il mondo dell’impresa incontra il desiderio di cambiamento sociale? Nascono nuove visioni e progetti capaci di trasformare i territori e le persone. È proprio su questo intreccio potente che punta il focus il prossimo evento di “Insieme per un’idea”, in programma sabato 14 giugno, dalle 9 alle 12, presso gli spazi PLIN al Rondò dei Talenti, a Cuneo (via Luigi Gallo 1) in chiusura del ciclo di appuntamenti dedicati alla formazione di insieme.

Protagonista della mattinata sarà Lab.In.S. - Laboratorio di innovazione sociale, nel guidare l’incontro dal titolo “Imprese e finanziamenti a impatto sociale”. Un’occasione per scoprire come fare impresa oggi significhi sempre più spesso contribuire al bene collettivo. Le imprese a impatto sociale operano nel mercato come tutte le altre, ma lo fanno mettendo al centro valori come inclusione, coesione e benessere condiviso. E oggi sono proprio queste imprese a suscitare l’interesse dei finanziatori “a impatto”, soggetti disposti a ridurre i propri margini di guadagno pur di sostenere iniziative che migliorano concretamente la vita delle persone.

Durante la mattinata i partecipanti potranno confrontarsi con esperti del settore e conoscere strumenti utili a trasformare le proprie idee in progetti imprenditoriali capaci di lasciare un segno. Lab.In.S., cooperativa sociale nata nel 2013 a Torino dall’incontro tra professionisti che da oltre vent’anni operano nel campo delle politiche sociali, ha costruito infatti la propria identità attraverso progetti innovativi – dal Programma Housing all’attenzione per i rifugiati – con l’obiettivo di generare nuovi modelli di welfare, promuovere la cittadinanza attiva, sostenere giovani, donne, rifugiati, famiglie vulnerabili e tutti coloro che si trovano ai margini.

“Insieme per un’Idea” è molto più di un ciclo di eventi: è un percorso pensato per accendere lo spirito imprenditoriale dei giovani, per aiutarli a immaginare il proprio ruolo nella società e trasformare il talento in azione concreta. Promosso dal Comune di Cuneo insieme a Fondazione WellFARE Impact – ETS, Unione Montana Valle Stura, Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fondazione CRC e PLIN impresa sociale, con il sostegno di ANCI e il finanziamento del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, il progetto parte dai luoghi della formazione e dell’aggregazione per costruire nuove traiettorie di futuro.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il seguente link. Per partecipare agli appuntamenti futuri e ricevere aggiornamenti sulle prossime iniziative di “Insieme per un’Idea”, è inoltre necessario registrarsi al progetto compilando questo modulo online.