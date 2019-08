LIMONE/ Quando l'arte incontra i bambini con il poeta Paolo Usai e il pittore "Il Rinascimentale"

Il poeta Paolo Usai e il pittore Il Rinascimentale, dopo la consegna dell'Ombrello della Pace a Carini (PA) avvenuta il 18 luglio 2019, approdano a Limone Piemonte presso il gruppo “Estate Insieme” con il loro progetto “La lumaca saggia”.

Un nuovo appuntamento per il gruppo “Noi e l'arte” con i ragazzi della Valle Vermenagna, che con “La lumaca saggia” intendono promuovere nelle nuove generazioni un futuro basato su sani principi accostato all'arte in tutte le sue forme.

Gli artisti hanno coinvolto i ragazzi limonesi in letture di brani tratti dai testi di Usai e in attività creative tattili, culminate nella realizzazione di una lumaca e di un treno con i tappi di sughero incollati su pannelli di legno.

“Per i bambini sono essenziali il senso di appartenenza ad un gruppo, il gioco e il lavoro svolto insieme, la concretizzazione delle idee che si trasformano in oggetti che si vedono e si possono toccare – racconta Silvio Iacono, alias Il Rinascimentale -. Inoltre, è importante il contesto in cui si svolge il laboratorio, un momento in cui sono stimolate non solo le capacità creative dei ragazzi, ma anche le qualità morali proprie del genere umano, come l'amicizia, il rispetto, l'altruismo e la fantasia”.

“Un ringraziamento particolare va alle educatrici del gruppo Estate Insieme di Limone, Elena, Vivica, Sara, Sara, Francesca, Milena e Margherita, che ci hanno permesso di lavorare insieme ai ragazzi e che con grande impegno contribuiscono alla crescita di questi adulti di domani” conclude Iacono.

Info: Silvio Iacono (0171 789136 - 389 9826031)