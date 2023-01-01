Quando il vino diventa arte: da New York a Barolo, l'originale percorso creativo di Rita Barbero

CUNEO CRONACA - Nel panorama dell'arte italiana, emerge con originalità e fascino la figura di Rita Barbero, artista che ha saputo trasformare un elemento profondamente radicato nella cultura mediterranea, il vino, in uno strumento espressivo, unico e sorprendente. La sua tecnica pittorica, tanto insolita quanto evocativa, utilizza diverse varietà di vino al posto dei tradizionali pigmenti. Dal rosso intenso di un corposo invecchiato alle sfumature più chiare e dorate di bianchi, ogni opera nasce da una ricerca attenta delle tonalità naturali che il vino è in grado di offrire.

Nell'intervista, oltre a raccontarci la tecnica del vino (wine on paper), la pittrice Rita Barbero ci anticipa i prossimi eventi e le mostre in arrivo, offrendo uno sguardo sulle nuove occasioni in cui il pubblico potrà immergersi nella sua arte. Dal 27 giugno al 12 luglio alla Cappella di Sant'Anna, a Castiglione Falletto, si terrà la mostra personale "Donne Spettinate che sanno di vino", mentre dal 9 al 16 maggio, alla Galleria Effetto Arte a Palermo, è in programma una mostra collettiva.

Da non perdere, sabato 11 aprile, la mostra e proiezione del docu-film indipendente "Vite" di Alessandro Viberti, al Castello di Barolo. Un appuntamento internazionale di grande rilievo vedrà una delle sue opere esposte a New York, presso il Museum of Arts and Design dal 9 al 12 aprile, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire da vicino la sua originale tecnica del vino sulla carta e il suo linguaggio artistico distintivo.