Quando il malessere parla attraverso il corpo: a Cuneo incontro su adolescenti e fragilità

CUNEO CRONACA - In un’epoca segnata da un crescente disagio giovanile, il corpo degli adolescenti sembra diventare sempre più spesso il luogo in cui si manifestano sofferenze profonde e difficili da esprimere: autolesionismo, disturbi alimentari, dismorfofobia, traumi, ritiro sociale e comportamenti a rischio rappresentano segnali di un malessere che richiede attenzione e strumenti adeguati di lettura e intervento.

Martedì 12 maggio alle 20.30, al Circolo ‘L Caprissi in piazza Boves a Cuneo, è in programma un incontro dedicato a genitori, insegnanti ed educatori su un tema sempre più urgente: il rapporto dei ragazzi con il proprio corpo e il disagio che spesso si nasconde dietro comportamenti difficili da interpretare.

Ospite principale sarà la dottoressa Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, tra le massime esperte italiane nel campo dei disturbi del comportamento alimentare. È Direttore della Rete per i Disturbi Alimentari della Regione Umbria, docente presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma e Direttore del Numero Verde Nazionale DCA della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La dottoressa Dalla Ragione è curatrice, insieme a Renata Nacinovich, del volume “Attacco al corpo – Ferite e mutamenti in età evolutiva”, un’opera che raccoglie contributi autorevoli della clinica italiana e propone una riflessione multidisciplinare sui cambiamenti e le fragilità dell’età evolutiva, indicando anche percorsi possibili di cura e riconciliazione con il corpo.

Durante la serata dialogheranno con l’ospite la giornalista Monica Fissore, lo studente quindicenne Luca Cavallera e l'insegnante Roberta Dalmasso. L’iniziativa vuole offrire un’occasione concreta per comprendere meglio segnali, rischi e strumenti utili per sostenere i più giovani. L’ingresso è libero con prenotazione consigliata tramite Eventbrite QUI.