Qualità della vita: Cuneo scende dal 20° al 34° posto, ma bene affari e lavoro

CUNEO CRONACA - Trieste conduce e Milano incalza. All’ultimo posto della classifica 2021 Qualità della vita del Sole 24 Ore c’è invece Crotone. Tra le prime dieci si incontrano sette province del Nord-Est. La nostra provincia di Cuneo è 34° (perde 14 posizioni, nel 2020 era 20°). (Leggi anche QUI)

Nello specifico: 21° per ricchezza e consumi (era 8° nel 2020), 9° per affari e lavoro, il dato più positivo in assoluto; 11° per giustizia e sicurezza, 29° per demografia e società, 67° per ambiente e servizi, 81° per cultura e tempo libero, con una perdita di 19 posizioni rispetto al primo anno del Covid.

Di solito l'indagine della Qualità della vita, pubblicata alla fine dell'anno in corso, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Anche quest'anno, però, sono stati raccolti alcuni parametri aggiornati al 2021 (a metà anno, se non addirittura a ottobre) con l'obiettivo di tenere conto della recente ripresa post 2020.

Inoltre per la prima volta l'indagine misura la geografia dei divari generazionali, analizzati attraverso gli indici della Qualità della vita di bambini, giovani e anziani, che premiano le province con il miglior contesto di vita per fasce di età, e l’indice della Qualità della vita delle donne per i divari di genere.

(Immagine tratta dal sito Lab24 del Sole 24 Ore)