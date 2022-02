Qualche pioggia e anche un po' di neve fino a bassa quota nel Cuneese a San Valentino

Domenica 13 febbraio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato al mattino. Aumento della copertura nuvolosa a partire da sudovest dal pomeriggio con cieli nuvolosi dalla serata.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1000 metri.

Venti: deboli o moderati da ovest sulle Alpi in intensificazione e rotazione da sudovest nel pomeriggio, deboli da nordest sull'Appennino, in rotazione da sud nel pomeriggio, calmi o deboli variabili in pianura.