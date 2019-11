Quadrilatero della stazione a rischio degrado, Comitato Cuneo Centro promette di esserci

"Si è tenuto nella mattinata di sabato 30 novembre un presidio davanti alla prefettura di Cuneo a proposito del degrado della zona della stazione ferroviaria e di corso Giolitti. Il Comitato di quartiere Cuneo Centro svolge da quattro mesi incontri settimanali con i cittadini e numerosi sono stati gli incontri con assessori pertinenti, responsabili delle forze dell’ordine, tra cui l’ultimo con il questore in data 26 novembre. In seguito a queste azioni sono stati intensificati i controlli specifici sulle zone indicate.

Allarmato dal forte rischio di sottovalutazione della fragilità del tessuto sociale, il Comitato difende un modus operandi che miri ad una comprensione del fenomeno nella sua complessità. Per questo, oltre a richiedere maggior controlli da parte delle forze dell’ordine, il Comitato ha in cantiere alcuni progetti per promuovere e facilitare la convivenza civile delle diverse realtà che abitano o frequentano la zona, attraverso azioni di riqualificazione culturale, commerciale e di vita comunitaria".

Il Comitato di quartiere Cuneo Centro