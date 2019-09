Proseguono nella nebbia e in pessime condizioni meteorologiche le ricerche del pastore 65enne a Paesana

Sono riprese alla luce dell’alba le ricerche a Paesana (Cuneo) del margaro di 65 anni disperso sulle alture del paese, in località Santa Lucia della Vardetta.

L’uomo risulta ormai disperso da mercoledì 4 settembre quando non ha fatto rientro a casa. Non si arrendono comunque i soccorsi che ogni giorno ispezionano boschi e dirupi anche in pessime condizioni meteorologiche utilizzando anche droni.

Nella mattina di domenica 8 settembre infatti la densa nebbia e il terreno viscido a causa delle piogge intense riversatesi sulla zona hanno reso difficoltose le ricerche di vigili del fuoco, soccorso alpino e Guardia di finanza in Valle Po.