Proseguono le rassegne "Officina Santachiara" a Cuneo e "Un sipario tra cielo e terra" in Valle Stura

CUNEO CRONACA - Prosegue la rassegna estiva “Officina Santachiara Estate”, giunta alla sua quarta settimana, con appuntamenti nel cortile dell’IPSIA di Cuneo (via Cacciatori delle Alpi 4). In programma anche gli spettacoli della rassegna “Un Sipario tra Cielo e Terra” in Valle Stura. I biglietti sono acquistabili direttamente in loco.

Mercoledì 16 luglio ore 21:00

METRONOMIA (Musica)

Metronomia è una giovane band che affonda le radici nel rock progressivo dei Jethro Tull, ma non si ferma alla semplice ispirazione: il loro obiettivo è creare un linguaggio musicale originale, personale e fuori dagli schemi. Tra atmosfere vintage e slanci sperimentali, Metronomia intreccia suoni e visioni, portando sul palco un’energia creativa che guarda al passato con rispetto e al futuro con coraggio…

Biglietto 6 euro con consumazione.

Giovedì 17 luglio ore 21:00 – Demonte, Campo Sportivo, Località Paschiero

LA BATTAGLIA DEI CUSCINI (Spettacolo partecipativo)

Per la rassegna “Un Sipario tra Cielo e Terra in Valle Stura” giovedì sera lo spettacolo che ha entusiasmato e coinvolto centinaia di piazze italiane ed europee. Uno spettacolo che nasce dal ricordo degli scontri all’ultima piuma che da bambini, tra fratelli, si facevano sul letto prima di andare a dormire; qui il gioco viene centuplicato più e più volte, diventando uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento.

Ingresso gratuito.

Domenica 20 luglio ore 17:30

CENTO PALLONI PER LA SPERANZA

Un grande evento interattivo e di comunità, in cui gli spettatori possono collaborare alla danza di 100 palloni bianchi, leggeri e giganti, che invaderanno lo spazio e poi, così come sono arrivati, scompariranno, diventano quindi performer e contribuendo alla creazione di una danza collettiva e un po’ magica. Uno spettacolo adatto a tutte le età, che unisce ed emoziona…

Biglietto 1 euro