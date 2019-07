Prosegue la caccia anche nel Cuneese all'uomo che ha ucciso la sua ex a Savona

E' ancora in fuga il 54enne di Savona Domenico "Mimmo" Massari, l’uomo accusato di aver ucciso nella serata di sabato 13 luglio a Savona la sua ex 39enne Deborah Ballesio originaria della Valle Bormida.

L’uomo ricercato in tutta la Liguria e nel basso Piemonte, Cuneese compreso, avrebbe sparato verso la sua ex cinque proiettili di piccolo calibro in uno stabilimento balneare di Savona ferendo anche altre due donne.

Secondo alcuni testimoni indossando un cappellino da baseball le avrebbe detto: «Ti ricordi di me?» e immediatamente avrebbe esploso cinque colpi in sequenza. Tre proiettili l’hanno raggiunta al torace e due alle gambe.

Chiunque lo vedesse o avesse notizie su di lui contatti con urgenza il 112.