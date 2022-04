Prokofiev e Stravinsky nei concerti di solidarietà a Cuneo: un abbraccio ai popoli in guerra

CUNEO CRONACA - Due concerti di solidarietà per l'Ucraina organizzati dal Comitato provinciale di Cuneo per l’Unicef, sabato 9 e sabato 30 aprile in Sala San Giovanni (via Roma 4) a Cuneo. Da Prokofiev (compositore di origine ucraina) a Stravinsky (autore russo) un’ideale abbraccio tra popoli oggi in guerra, per promuovere un messaggio di pace ed un aiuto concreto.

Un pensiero particolare ai bambini dell’Ucraina, che in questo momento drammatico vivono situazioni estreme di pericolo e di precarietà. È a rischio la vita dei 7,5 milioni di bambini: oltre 2,5 milioni sono sfollati nel Paese e 2 milioni costretti alla fuga in quelli vicini.

A loro Unicef si rivolge, già dal 1997, con interventi ora potenziati per assicurare sul territorio ucraino e nei Paesi confinanti assistenza medica, trasporto d’acqua nelle aree di conflitto, aiuti di primo soccorso e d’emergenza per la salute e l'igiene, per la protezione e l'istruzione dei bambini sfollati o in movimento e per fornire sussidi in denaro alle famiglie in fuga.

In Italia, Unicef dà supporto immediato nei principali punti di transito e di arrivo (Valico Fernetti a Trieste e Valico Tarvisio a Udine), al fine di identificare i casi di minori non accompagnati o in difficoltà e dare una risposta immediata ai loro bisogni essenziali.

Particolarmente vicino e adatto ai bambini è il programma del primo concerto: una fiaba musicale e una fantasia zoologica, espressioni geniali di semplicità e fantasia, che accomunano i bambini di tutto il mondo.

I brani di S. Prokofiev e di C. Saint-Saens, Pierino e il lupo e il Carnevale degli animali, verranno eseguiti dall’Ensemble Easy Opera diretto dal M° Paolo Fiamingo, con la partecipazione della voce narrante di Loris Gallo.

Il primo concerto si svolgerà sabato 9 aprile alle ore 17 presso Sala San Giovanni, con ingresso libero.

Tutte le offerte raccolte saranno destinate da Unicef Italia all’emergenza Ucraina.

L’appuntamento successivo sarà sabato 30 aprile alle ore 21 con l’Histoire du soldat di I. Stravinsky.