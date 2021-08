Profonda commozione a Ceva e nel Monregalese per la morte del giornalista Raffaele Sasso

CUNEO CRONACA - Addio a Raffaele Sasso (74 anni), giornalista di lungo corso e di grande esperienza. Era arrivato a Ceva con la famiglia da bambino e, nel corso della sua lunga carriera, non aveva mai reciso il legame con la terra in cui era cresciuto. Pubblicista dal 1972 e professionista dal 1979, aveva collaborato con diverse testate nazionali tra cui ‘Gazzetta del Popolo’ e ‘Il Secolo XIX’, ‘Tgr Rai Piemonte’ e ‘Ansa Piemonte’ di cui aveva rappresentato, la ‘sentinella’ nel Monregalese e nel Cebano.

Addetto stampa di istituzioni, associazioni e aziende private, la sua firma è comparsa per tanti anni su ‘Provincia granda’ e, dal 2015, su ‘l’Unione Monregalese’. Raffaele Sasso ha ricoperto anche importanti cariche istituzionali, sia a livello amministrativo (assessore in Comune a Ceva), sia sul piano professionale (dal 2013 era presidente dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte).



L’associazione ‘Piero Dardanello’ ha potuto contare sulla sua preziosa esperienza e sulla sua disponibilità in tante occasioni, fin dalla sua fondazione. Sasso, infatti, è stato tra i primi giornalisti a credere, al debutto nel 2015, nel progetto ‘Dardanello a scuola - A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’; insieme ai colleghi Claudio Bo, Gianni Scarpace e Marco Turco, aveva accettato l’invito di mettersi a disposizione per trasmettere le proprie conoscenze ai ragazzi delle scuole. Non ha mai fatto mancare vicinanza e sostegno all’associazione e alle sue attività. I funerali lunedì 23 agosto alle 10 nella chiesa del Cuore Immacolato in via Cuneo a Mondovì.

(Alla famiglia il commosso cordoglio del direttore Giuseppe Grosso e della Redazione di cuneocronaca.it)