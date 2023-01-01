Primo giorno di scuola, la sindaca di Cuneo tra il nuovo "Grandis" e la "D'Azeglio"

CUNEO CRONACA - La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha partecipato lunedì 14 settembre al primo giorno di scuola presso il nuovo Istituto di istruzione superiore “Grandis” (realizzato dalla Provincia di Cuneo con fondi PNRR) e alla scuola secondaria di primo grado “D’Azeglio” di via Bersezio, insieme all’assessora ai Servizi scolastici Paola Olivero. Un’occasione per incontrare studentesse e studenti, insegnanti e personale scolastico e per condividere l’avvio del nuovo anno scolastico, portando il saluto e l’augurio dell’Amministrazione comunale, come avviene ormai da alcuni anni.

“Il primo giorno di scuola è sempre un momento speciale, che porta con sé emozione e anche un po’ di preoccupazione, soprattutto per chi affronta un nuovo percorso – commentano la sindaca Manassero e l’ass. Olivero -. Quest’anno, abbiamo avuto anche l’opportunità di essere al nuovo IIS “Grandis”, un progetto importante per la nostra città e per il mondo della scuola. A tutte le ragazze e i ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti, agli educatori e a tutto il personale scolastico cuneese va il nostro più sincero augurio per un buon anno scolastico. Da parte nostra continua l’impegno per scuole sempre più sicure ed efficienti nonché attente e vicine alle specificità dei giovani e alle esigenze delle famiglie. Che sia un anno di crescita, di nuove conoscenze e di relazioni, nel quale ciascuno possa trovare il proprio spazio e affrontare con entusiasmo le sfide che lo attendono”.