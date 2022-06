Prime ordinanze per limitare l'uso dell'acqua: a Caraglio vietato annaffiare orti e riempire le piscine

CUNEO CRONACA - Il Comune di Caraglio ha emesso l'ordinanza sindacale n. 85 del 20 giugno 2022 in materia di risparmio idrico e limitazione dell'uso di acqua potabile: "Visti il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 98 che prevede che “coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”, il D.P.C.M. 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

considerata l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo e tenuto conto che la situazione rischia di peggiorare con l’avvento del prosieguo della stagione estiva, con il possibile manifestarsi di problematiche nella fornitura da parte dei Gestori del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Cuneese, come da nota dell’Ente di Governo d’Ambito n. 4 Cuneese per i Servizi Idrici del giugno 2022;

vista la nota congiunta della Regione Piemonte e dell’ARPA del 17/06/2022;

ritenuta necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi;

ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

ordina per il periodo dal 20/06/2022 e sino a revoca della presente, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra domestico, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo per:

- l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati;

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;

il lavaggio di veicoli privati;

- il riempimento di vasche da giardino e piscine (anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua), e di fontane ornamentali;

- qualsiasi altro uso che sia diverso da quello alimentare, domestico ed igienico.

Invita altresì la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi, riconoscendo e confidando nella massima collaborazione attiva e nel senso civico di tutti i cittadini.

Avverte che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista da 25 euro a 500 euro.

Dispone l’adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, tese a far rispettare l’ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti etc.).

La pubblicità del suddetto provvedimento è effettuata all’Albo Pretorio del Comune di Caraglio per 15 giorni consecutivi.

Avverte:

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a norma delle vigenti leggi;

- che contro la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi: ricorso al Tar Piemonte nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (06/12/71 n. 1034); oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio".