Prima dose e "booster", accesso diretto dal 14 al 28 febbraio nei centri vaccinali della Granda

CUNEO CRONACA - Dal 14 al 28 febbraio sarà attivo l’accesso diretto per la somministrazione della prima dose agli over12 e della terza dose booster (per chi ha maturato i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario) presso i seguenti centri vaccinali dell’Asl Cn1: Crosà Neira, piazza Misericordia, Savigliano mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30; Valauto, via Torino 77, Mondovì il mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30; PalaCRS presso il Foro Boario, via Don G. Soleri, Saluzzo mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 19,00; ex Officine Bertello, via Vittorio Veneto, 19 - Borgo San Dalmazzo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 19,00.

VIDEO