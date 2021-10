Prima a Vievola, poi a Limone per un doveroso ricordo a vittime e danni dell'alluvione

ALICE MARINI - Limone ricorda i giorni della terribile alluvione dell'ottobre 2020 con un evento che coinvolge tutto il paese e la Valle Vermenagna. Un evento a scopo benefico, per raccogliere fondi che permetteranno di accelerare la ricostruzione di quanto è stato distrutto dalla piena. Due giorni di svago, musica, incontri e attività all'aria aperta per tutti.

L'evento "Inondazione, che ha il suo cuore nel piazzale nord di Limone, è promosso dall’Associazione Allunione, recentemente costituita da un gruppo di imprenditori locali e cittadini, in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte. Sabato mattina il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, con il presidente della Provincia di Cuneo Borgna, si sono recati a Vievola per commemorare le vittime e i dispersi dell'alluvione in Valle Roya. In particolare, il ricordo è andato al pastore che era stato travolto al colle di Tenda, mentre il fratello era riuscito a salvarsi grazie a un ramo. In sua memoria è stato inaugurato un monumento.

All'evento di Limone, oltre a Riberi e all'amministratore delegato della società Lift Antonella Zanotti, hanno portato la loro testimonianza i tanti maestri di sci e presidenti di club con le speranze di una ripartenza anche sulle piste ripristinate, dopo il fermo dovuto al Covid.

Oggi (domenica 3 ottobre) l'evento continua con l’intrattenimento musicale di Radio Stereo 5, street food e attività sportive. A partire dalle 14 il centro storico si animerà con le esibizioni degli artisti di strada, lo spettacolo itinerante di Prismabanda e le musiche dei suonatori occitani. A chiudere la kermesse sarà il concerto della band locale “Effetti Collaterali”, alle 17 al Piazzale Nord (accessibile con green pass e su prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281).

Alice Marini