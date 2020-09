PRIERO/ Aperto al pubblico il cantiere di restauro della torre simbolo del paese

SERGIO RIZZO - Nella mattinata di domenica è stato dato il via all’apertura della torre simbolo del paese.

Un grande risultato con il quale si è inteso aprire al vasto pubblico uno dei più importanti monumenti storici della zona. La torre medioevale di Priero, è infatti un elemento architettonico di grande bellezza per il Piemonte meridionale in quanto è una delle torri meglio conservate dell’intero territorio.

La scelta del Comune di Priero di aprire al pubblico il cantiere di restauro, esprime il desiderio di trasferire alle comunità locali l’occasione di osservare il divenire della torre.

La struttura, è dotata di una scala elicoidale in muratura e di stanze dove, è in corso la progettazione di un allestimento artistico multimediale. La torre di Priero, è in programma di diventare la sede di un museo creato grazie alla partecipazione di artisti di grande rilievo internazionale. Le attività di restauro e progettazione museale proseguiranno con l’intento di arrivare alla definitiva apertura della torre al pubblico per l'anno 2021.

L’apertura della torre si è tenuta alle ore 11,30 di domenica con la straordinaria partecipazione del vescovo di Mondovì mons. Egidio Miragoli, accompagnato da numerosi sindaci dei paesi vicini e una numerosa folla che, causa il Covid – 19, per rispettare le direttive sanitarie imposte dalla pandemia, hanno dovuto indossare la mascherina.

Le prossime visite si accettano previa prenotazione telefonica obbligatoria telefonando al numero di cell. 333.1714232.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la visita del vescovo alla sommità della torre di Priero)