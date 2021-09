PRIERO/ Al via venerdì il "Documenteur Film Festival" con i migliori falsi documentari

SERGIO RIZZO - La Pro loco di Priero, in collaborazione con il Comune, informano degli eventi in programma nel mese di settembre. Si inizierà venerdì 3 settembre alle 21 con Piemonte Documenteur Film Festival presso la Confraternita di Priero: proiezione dei migliori falsi documentari delle passate edizioni, in collaborazione con “Cineperlaterra”. Sabato 4 settembre dalle ore 10 visite guidate alla Torre Maestra di Priero e al borgo antico. Prenotazione obbligatoria. Alle ore 10 Santa Messa presso il santuario della Madonna della Sanità. Ore 16,30 aperitivo a cura della Pro Loco di Priero con musica a cura del Dj Rav3nca. Alle ore 20, serata “Paella”. Cena a base di Paella, con possibilità di asporto. Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri: 342.5955154 – Davide 340.1164938.

Lunedì 6 settembre 2021 alle ore 10 Santa Messa tradizionale per i malati e anziani presso il santuario della Madonna della Sanità. Sabato 11 settembre 2021 alle ore 17, inaugurazione della Mostra Fotografica Exodus a cura della Regione Piemonte, con la partecipazione dei fotografi Mauro Donato e Paolo Siccardi. La mostra sarà visitabile sino al 30 settembre 2021 tutti i sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18, con prenotazione obbligatoria al numero 3331714232 (Enrica). Per gruppi numerosi sono possibili aperture in settimana. Le visite alla torre avverranno tutti i weekend di settembre previa prenotazione obbligatoria telefonando o cliccando QUI.

Sergio Rizzo