Prezzi Rc Auto alle stelle (+6,6%), a settembre rincari del +10,1% in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Dopo anni di calo dei prezzi, concentrati in particolare negli anni del Covid, dal 2022 è iniziata una crescita inarrestabile, con il premio RC Auto che a settembre 2024 ha raggiunto i 470,2 euro. Nei primi 9 mesi dell’anno i prezzi sono cresciuti in quasi tutto il territorio, con il picco raggiunto nel Lazio (+14,8%). Nello stesso periodo in Piemonte si registra un premio di 443,6 euro in crescita dell’8,9% anno su anno.

Negli ultimi cinque anni il mercato Rc Auto è stato caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo a livello nazionale (nell'immagine), infatti:

dalla fine del 2019 si è assistito ad un continuo calo, legato principalmente alle conseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9€ a gennaio 2022;

nel 2022 si è invertita la rotta per la maggiore circolazione dei mezzi e la crescita dell’inflazione (con impatto sulla frequenza ed il costo dei sinistri), che hanno portato a forti incrementi dei prezzi anche in tutto il 2023;

il 2024 ha inizialmente dato segnali di stabilità, fino all’inizio dell’estate quando i prezzi hanno ricominciato a salire. L’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – registra infatti un premio medio RC Auto a settembre 2024 di 470,2€, in crescita del 6,6% rispetto all’anno precedente e ben più alto di quanto registrato cinque anni prima, nel 2019.

Approfondendo l’andamento dei primi nove mesi dell’anno, si nota che in media i prezzi sono cresciuti del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli aumenti hanno caratterizzato tutto il territorio, con l’eccezione della Calabria, dove i premi sono calati dell’1,8% e del Molise (-0,9%). Al contrario, diverse Regioni hanno registrato rincari in doppia cifra e particolarmente alti nel Lazio (+14,8%), in Toscana (+11%) e in Lombardia (+10,4%) (Tabella).

Se si esamina l’andamento del Piemonte si nota che:

nei 9 mesi del 2024 il premio medio è stato di 443,6€, in crescita dell’8,9% sul 2023, in linea con l’andamento nazionale;

i rincari più elevati si sono registrati a Vercelli (+12%), Asti (+11,4%), Cuneo (+10,1%) e Torino (+9,9%);

all’opposto troviamo Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola dove gli aumenti sono stati inferiori al 6%, seguite da Novara (+7,3%) e Biella (+8,4%).

In questo contesto di mercato, l’assicurazione auto è diventata una spesa sempre più onerosa per le tasche degli italiani – commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it. Tuttavia, seguendo alcuni accorgimenti è ancora possibile risparmiare: occorre innanzitutto valutare diverse offerte da parte di molteplici assicuratori al momento del rinnovo. Secondo uno studio elaborato da Ivass, ai nuovi assicurati viene applicato uno sconto tra il 12 ed il 19% rispetto a chi rinnova, a parità di condizioni. In questo senso utilizzare un servizio di comparazione, come quello offerto da Segugio.it, permette di valutare contemporaneamente più offerte e scegliere quella più adatta, risparmiando oltre il 50% in oltre un terzo dei casi; inoltre, secondo uno studio elaborato da Segugio.it, il periodo migliore per effettuare la comparazione sul portale è circa 25 giorni prima della scadenza della polizza, quando il premio risulta mediamente più basso”.