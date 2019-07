Prevista pioggia, rimandata la "Notte Gialla" a Santo Stefano Belbo

La previsione, che circolava sulla rete, è stata confermata dal bollettino meteo ufficiale di Arpa Piemonte diramato alle 13, con il quale si prevedono piogge e temporali, anche di forte intensità, dal pomeriggio alla serata di sabato 27 luglio sul basso Piemonte e quindi anche su Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, dove era previsto lo svolgimento dell’evento "Notte Gialla". A fronte di tali previsioni - comunica l’Amministrazione comunale - si è ritenuto opportuno di rinviare la manifestazione a data da destinarsi.

Il vice sindaco vicario, Laura Capra: "La decisione di rinviare la Notte Gialla a data da destinarsi risponde all’esigenza di non vanificare, in relazione ad una previsione di pioggia così circostanziata, gli sforzi organizzativi ed economici di tutti quei soggetti - dalle aziende agricole ai commercianti e ristoratori - che in collaborazione con la Proloco danno vita all’evento. Mi auguro che sia possibile individuare una nuova data per poter riprogrammare l’evento. Ho comunque piacere di puntualizzare che abbiamo preso in considerazione anche la necessità di garantire la completa sicurezza dello svolgimento dell’evento, sia per i partecipanti che per gli organizzatori, sicurezza che con queste previsioni meteo non era certo scontata. Assicuro comunque che l’amministrazione valuterà tutte le opzioni concretamente perseguibili per riprogrammare l’evento".

(Foto tratta dall'evento Facebook)