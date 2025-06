Prevenzione della demenza: a luglio test cognitivi gratuiti a Dronero per gli over 50

CUNEO CRONACA - Il Caffè Alzheimer di Dronero in collaborazione con le farmacie amiche della demenza del territorio, ripropone l’iniziativa “La tua memoria come sta?”, in seguito al grande riscontro positivo delle passate edizioni da parte della popolazione.

Nel mese di luglio verranno organizzate giornate di screening rivolte alle persone al di sopra dei 50 anni interessate a monitorare il proprio funzionamento cognitivo in termini di memoria, attenzione, linguaggio e funzioni esecutive. Il progetto ha l’obiettivo di potenziare l’intervento di prevenzione in tema di demenza, favorendo l’individuazione di situazioni a rischio e promuovere un invecchiamento attivo ed in salute.

Chi desidera partecipare potrà prendere appuntamento contattando la Dott.ssa Francesca Tilotta (3311677160).