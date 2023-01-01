Prevenire è vivere: lo spazio medico Lilium di Cuneo guida la sfida contro l'obesità

L'obesità è una sfida complessa che richiede un impegno costante e coordinato da parte di individui, famiglie, scuole, comunità e istituzioni. Non è solo un problema estetico, ma una vera e propria malattia cronica che in Italia riguarda circa il 10% degli adulti e il 4% dei bambini, secondo i dati più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità.

In questa intervista esclusiva, Donatella Galliano, psicologa e psicoterapeuta presso Lilium Spazio Medico a Cuneo, ci parla della situazione in Italia, dove un adulto su due è obeso e quasi un terzo è in sovrappeso, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Affronta anche falsi miti, come quello dell'effetto protettivo contro l'obesità attribuito all'allattamento materno, e credenze infondate come quella che suggerisce che fare continui spuntini favorisca l’obesità, oltre a illustrare strategie alimentari vincenti basate su un’alimentazione equilibrata. Un focus particolare è dedicato al legame tra emotività e cibo, quando in risposta a emozioni come tristezza, noia, rabbia o stress si manifesta la cosiddetta alimentazione emotiva.

La sfida nel contrastare l'obesità è anche culturale: promuovere l'attività fisica quotidiana, incentivare mense sane e combattere la disinformazione nutrizionale. La prevenzione resta l’arma più efficace per ridurre le disuguaglianze e alleggerire il carico sul sistema sanitario. Agire per tempo, attraverso strumenti come l’educazione alimentare e interventi mirati già dall’infanzia, consente di interrompere sul nascere traiettorie di rischio.