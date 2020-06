"Presidio Polstrada di Ceva sarà convertito in ufficio amministrativo: che senso ha?"

SERGIO RIZZO - "Apprendiamo che il presidio della Polizia Stradale di Ceva non chiuderà, ma verrà convertito in ufficio amministrativo, – dice Fabio Mottinelli, portavoce del Gruppo Consiliare Una svolta per Ceva –. Sembra una buona notizia, anzi viene pubblicizzata quasi come una vittoria. Tutto questo ha del paradossale, ma d’altra parte viviamo in un territorio, il Cebano, che è stato abituato a vivere, nella realtà, il detto 'piuttosto che niente, è meglio piuttosto'.

Contro la chiusura del distaccamento del presidio di Ceva, insieme agli altri del Piemonte, si erano mossi amministratori locali, sindaci, il presidente della Regione Piemonte, consiglieri e assessori regionali di ogni schieramento, parlamentari della Repubblica trasversalmente e moltissimi cittadini, allora ci chiediamo: ma la politica a cosa serve, se non ha la capacità di influenzare le scelte di funzionari e dirigenti pubblici?

Si chiama “piano di razionalizzazione della specialità sul territorio”, ma poco c’è di razionale in uno Stato che arretra da un territorio. Uno Stato che ambisca a rendere onore al nome stesso di Stato, avrebbe dovuto, non solo mantenere i presidi di Polizia Stradale, ma potenziarli in termini di uomini e risorse, soprattutto in un territorio, come quello del cebano che ha bisogno del presidio costante della viabilità.

Sono recenti i numerosi incidenti sulla Statale 28, nel tratto della val Tanaro, e i problemi legati alla velocità delle moto sulla Pedaggera S. P. 661 nel tratto Montezemolo – Murazzano. Il Cebano e la Val Tanaro aspettano da 30 anni risposte su infrastrutture strategiche, la viabilità è costantemente in crisi, in un momento in cui si muovono il mondo politico e economico per sostenere il progetto dell’Armo Cantarana e della viabilità ordinaria potenziata fra Piemonte e Liguria, e la risposta dello Stato qual’è? Non eseguire i lavori necessari per la sicurezza stradale e togliere risorse alla Polizia Stradale nel presidio del territorio.

Per non parlare del discorso sicurezza, dove la sicurezza dei nostri territori passa attraverso il presidio soprattutto fisico e logistico delle aree meno abitate e attraversate da viabilità ad alta percorrenza, come il nostro, che, puntualmente e periodicamente, viene “visitato” dalla criminalità, soprattutto per quanto riguarda i furti presso abitazioni e attività artigianali. Ancora una volta qualche “manager” usa la mannaia sul territorio senza che la politica assolva il proprio compito. E dire che gli ultimi avvenimenti della pandemia dovrebbero averci insegnato che riformare l’organizzazione dello Stato guardando solo ai numeri e alle statistiche può portare a tragedie.

Ci sono settori in cui uno Stato non deve tenere conto delle statistiche, sicuramente la salute, come abbiamo visto recentemente, ma anche la sicurezza, sono uno di quei settori strategici che dovrebbero essere esonerati da questi tagli su base statistica”.

Sergio Rizzo