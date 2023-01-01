Tradizione e innovazione: BCC Alpi Marittime lancia il progetto per il castello di Carrù

CUNEO CRONACA - Si è tenuta, al Castello di Carrù, la conferenza per la presentazione del nuovo progetto culturale a cura della Bcc Alpi Marittime. Sono intervenuti Domenico Massimino, presidente Bcc Alpi Marittime, Nicola Schellino, sindaco di Carrù e Alessandro Abrate, professore e storico d'arte.

Nel 2026 la Bcc Alpi Marittime promuoverà un progetto culturale dedicato alla conservazione e al restauro di due elementi storici di grande valore del Castello di Carrù: l’affresco sopra l’ingresso principale, che raffigura lo stemma della famiglia Curreno e la meridiana sulla facciata laterale. Dai sopralluoghi e analisi fatti dalla Soprintendenza non si esclude che, durante i lavori di ripristino dell’affresco, possa emergere lo stemma originale legato alla Famiglia Costa, proprietaria del Castello per circa quattro secoli, a partire dal 1418.

L’affresco, posizionato circa 7 metri sopra il portone principale, ha dimensioni significative: circa 6,8 metri di altezza per 3,8 metri di larghezza. Lo stemma ha la tipica forma araldica "a punta arrotondata" e presenta una suddivisione bipartita: nella parte superiore, su fondo oro, si trovano tre cuori rossi trafitti da frecce nere, simboli di coraggio, amore e sacrificio; la parte inferiore è blu scuro, colore associato a lealtà, verità e giustizia. Sopra lo scudo spicca un elmo argentato con visiera aperta, sormontato da una corona nobiliare a cinque punte, indice di piccola nobiltà o baronia. Ai lati dell’elmo si trovano i lambrecchini con colori e simbolismi specifici: rosso e oro a destra, nero e argento a sinistra. L’intera composizione è arricchita da motivi decorativi barocchi o rinascimentali, come foglie di acanto, che ne esaltano l’eleganza. Lo stemma presenta alcune variazioni stilistiche rispetto all’araldica classica della famiglia Curreno, con un’inclinazione diagonale dello scudo che conferisce dinamismo e si adatta alla superficie muraria.

L’affresco si trova oggi in condizioni di degrado avanzato: le cromie sono molto dilavate, ma lo stemma resta leggibile. L’intonaco originale appare irregolare e deteriorato, con evidenti macchie scure causate da smog, depositi atmosferici e muffe, che si sono accentuati nel tempo a causa della superficie non omogenea e dell’umidità. Gli studi della Soprintendenza hanno identificato almeno tre fasi di intervento sull’intonaco, che testimoniano una lunga storia di restauri e rifacimenti: la stesura originale, un secondo intervento con l’aggiunta di una mensola decorativa dipinta sopra lo stemma, e un terzo più recente nella parte inferiore, con ripristini più chiari e compatti.

Il progetto di restauro sarà improntato al massimo rispetto della materia storica, con l’obiettivo di conservare e valorizzare ciò che è ancora visibile, senza alterazioni né aggiunte non documentate. Si partirà da un’analisi stratigrafica approfondita per distinguere le varie fasi esecutive e valutare le condizioni del materiale originale. Seguiranno operazioni di preconsolidamento per stabilizzare le parti fragili dell’intonaco e della pellicola pittorica, eseguite dopo test specifici sui pigmenti per scegliere materiali compatibili. La pulitura verrà effettuata con sistemi chimici non invasivi, mirati a rimuovere sporco e strati alterati senza danneggiare la materia pittorica. Le fessure nell’intonaco saranno stuccate con malte a base di calce, studiate per essere coerenti con l’impasto originale.

La meridiana, di circa 2,3 metri in altezza e 2,6 in larghezza, è visibile tramite incisioni sull’intonaco e il foro che ospitava lo gnomone, anche se non presenta più cromie visibili dall’esterno. Attualmente si trova in stato di degrado avanzato, con superfici usurate e dettagli difficilmente leggibili. Come per l’affresco, l’intervento sarà improntato alla tutela della materia storica, preservando quanto rimane autentico. Dopo un’analisi stratigrafica e diagnostica, si procederà al preconsolidamento delle superfici deteriorate e alla pulitura chimica delicata per rimuovere sporco e alterazioni senza compromettere l’originale. Saranno recuperate e valorizzate le incisioni, anche attraverso stuccature studiate per dare continuità alle linee architettoniche, visibili soprattutto con luce radente. Si valuterà il reinserimento di uno gnomone storico, calibrato e progettato con supporto tecnico specializzato, compatibile con l’epoca di realizzazione della meridiana.

Tutti i lavori saranno realizzati nel pieno rispetto delle normative e delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori e dalle Soprintendenze competenti, utilizzando metodi e materiali conformi alle migliori pratiche di conservazione e restauro, per valorizzare e proteggere questo prezioso patrimonio storico-culturale.

Abbiamo intervistato Domenico Massimino, presidente Bcc Alpi Marittime e Nicola Schellino, sindaco di Carrù.