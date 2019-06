CEVA/ Prove di collaborazione fra maggioranza e opposizione nel nuovo Consiglio comunale

SERGIO RIZZO - Si è riunito a Ceva, in provincia di Cuneo, il nuovo Consiglio comunale risultato eletto a seguito della tornata elettorale dello scorso 26 maggio. Poco meno di un’ora è stata sufficiente per trattare i sei punti all’ordine del giorno, tutti approvati all’unanimità e in maniera favorevole da tutto il nuovo Consiglio. Preso atto della presenza di tutti i consiglieri sia di minoranza che della maggioranza, la segretaria Patrizia Luciano ha convalidato i nominativi degli eletti e del sindaco cui è seguita l’attesa e partecipata da un numeroso pubblico presente in sala, la cerimonia del giuramento alla Costituzione italiana, momento di grande significato civico e democratico da parte del neo eletto sindaco Vincenzo Bezzone che, vestendo la fascia tricolore di primo cittadino, ha recitato con grande emozione la formula di rito: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".

A seguire sono stati nominati i componenti della giunta comunale individuati nelle persone di: Lorenzo Alliani cui è stata affidata la delega Sport, Servizi Sociali, Attività Produttive, Piani di Recupero e Valorizzazione Patrimonio Edilizio Esistente. Assumerà anche l’incarico di vicesindaco. Nadia Carena: Manifestazioni, Turismo e Commercio, Protezione Civile. Gianluca Garelli: Rifiuti e Politica Ambientale. In caso di assenza del sindaco e vicesindaco in contemporanea, sostituisce il sindaco. Silvia Piccardo: Formazione Professionale, Istanze Reperimento Fondi, Finanze e Bilancio. Al sindaco Bezzone rimangono le competenze in ordine a: Agricoltura, Personale, Sanità, Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità e Sicurezza.

Sono stati inoltre incaricati di collaborazione e studio i consiglieri Andrea Minazzo: Patrimonio Comunale, Viabilità e Controllo Territoriale, Frazioni. Incarico di collaborazione e studio al consigliere Isabella Avoledo: Consulta Giovanile e Politiche Giovanili. Al consigliere Renato Casti l’incarico di collaborazione e studio: Servizi Culturali e Biblioteca. Al consigliere Monica Penné l’incarico di collaborazione e studio: Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici. Nominati poi i capigruppo: per la maggioranza Andrea Minazzo e per la minoranza Fabio Mottinelli. Per la Commissione elettorale saranno per la maggioranza Renato Casti e Isabella Avoledo, per la minoranza Andrea Ferro. Supplenti Monica Pennè e Andrea Minazzo mentre per la minoranza sarà Fabio Mottinelli. Il sindaco Vincenzo Bezzone si è poi riservato l’incarico di rappresentante del Comune di Ceva per il gruppo di maggioranza all’interno del Consiglio dell’Unione montana valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida. I rappresentanti del gruppo della minoranza, insieme ai rappresentanti degli altri Comuni saranno convocati entro la fine del mese di giugno 2019.

"Un sentito saluto di benvenuto – commentato il sindaco Bezzone – a questo primo Consiglio comunale di questo quinquennio amministrativo e ringrazio tutti i cittadini per la fiducia accordata. Faremo in modo di onorarla nel migliore dei modi nella consapevolezza della responsabilità che ci è stata affidata ma, nel contempo, crediamo fermamente di poter dare un contributo fondamentale alle dinamiche socio economiche di questo paese. Ritengo che l’attuale Consiglio sia composto da persone capaci e in grado di sfruttare al meglio le opportunità e le potenzialità offerte da questo territorio. Questa amministrazione lavorerà a stretto contatto con la comunità cebana coinvolgendo ogni risorsa umana per un unico obiettivo: lo sviluppo territoriale e l’interesse pubblico. A tal proposito sono convinto che anche i consiglieri di opposizione abbiano il medesimo proposito e ci sproneranno nel lavorare al meglio. Il nostro compito è quello di iniziare a lavorare come un unico territorio interessando per quanto possibile i Comuni che lo compongono e agire in sinergia con gli stessi. La pianificazione amministrativa avrà come riferimento il nostro corposo programma elettorale presentato ai cittadini. Conscio del grande impegno che ci attende, auguro a tutti un buon lavoro".

Fabio Mottinelli, capogruppo della minoranza, è poi intervenuto dicendo: "Rivolgo un ringraziamento a tutte le cittadine ed i cittadini che, con il loro voto, hanno permesso a me, ed ai miei colleghi consiglieri, di essere presenti in questa assemblea. Ringrazio il nostro candidato sindaco Davide Alciati e i componenti della lista che mi hanno accompagnato in questa avventura, che hanno condotto egregiamente questa campagna elettorale, e li ringrazio per aver scelto di affidarmi un ruolo così importante, come quello di guidare l’azione politica di opposizione in quest’aula. Personalmente, a tutti coloro che mi hanno votato, voglio dire grazie di cuore per la fiducia accordata. Aver avuto tanti consensi è per me motivo di orgoglio ma anche di grande responsabilità che da questo ne deriva. Il mio impegno, il nostro impegno, sarà quello di fare un’opposizione critica, costruttiva, oculata e di vigilare sull’operato di chi amministra ma, anche di collaborare dando suggerimenti nell’interesse della collettività. Sono del parere che lo scontro non giovi a nessuno, tantomeno ai cittadini. La lista dei problemi di Ceva è una sola, possono cambiare le soluzioni, ma ragioniamo insieme. Auguri di buon lavoro al sindaco, alla Giunta e a tutti i consiglieri".

Sergio Rizzo