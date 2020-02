"Premio Women Value Company" nel nome della cebana Marisa Bellisario alle imprese che valorizzano le donne

SERGIO RIZZO - In questi giorni è stato presentato da Intesa San Paolo il bando per il Premio Women Value Company, Intesa Sanpaolo XXXII Edizione Premio Marisa Bellisario, alla cui organizzazione partecipa la Fondazione Marisa Bellisario. Nota manager e imprenditrice di grande successo internazionale di Ceva (Cuneo), prematuramente scomparsa nel 1988 a Torino, da una realtà di grandi traguardi raggiunti e progetti di un futuro sviluppo imprenditoriale, Marisa Bellisario è ricordata dalla cittadinanza che ne conserva memoria ed è attenta alle iniziative nazionali che la ricordano e contribuisco a mantenerne vivo il nome.

Nel 1989, Lella Golfo, ora presidente della Fondazione Marisa Bellisario, volle organizzare il premio, orientandosi verso lo studio e la progettazione d'interventi rivolti in modo particolare, alle esigenze dell'imprenditoria femminile con una prevalenza rivolta verso le nuove tecnologie. La Fondazione Marisa Bellisario, guarda infatti alla "donna come soggetto che ha già dimostrato la propria parità ma che necessita ancora di un supporto per consolidare il proprio obiettivo di uguaglianza". La Fondazione Marisa Bellisario è consapevole che ancora oggi, nel mercato del lavoro, sussistono condizioni di difficoltà o discriminazione nei confronti delle lavoratrici. I loro percorsi di carriera sono in genere più lenti e accidentati. Le differenze retributive sono ancora rilevanti e sovente le competenze femminili non ottengono la stessa valorizzazione e riconoscimento di quelle maschili.

Valeria Ferrero, referente della Fondazione Marisa Bellisario per il Piemonte, riguardo questa nuova iniziativa spiega: "Il Premio nasce nel 2017 dalla collaborazione della Fondazione Marisa Bellisario con Intesa San Paolo, primo gruppo bancario italiano. Si tratta ormai di un appuntamento di rilievo per riconoscere e valorizzare il talento imprenditoriale femminile. 300 aziende selezionate in tre anni hanno avuto l’opportunità di raccontarsi in una serie di incontri che hanno toccato le principali città italiane. Anche quest’anno la quarta edizione è aperta alla aziende capaci di lavorare nel rispetto della parità di genere, sostenendo le pari opportunità. Intesa San Paolo consegnerà il Premio Women Value Company alle imprese vincitrici e la Fondazione Bellisario assegnerà la Mela d’Oro a due imprese, una media e una piccola, che si sono distinte per iniziative che favoriscono l’inclusione, la diversità di genere e il lavoro delle donne. Le adesioni sono aperte e ci auguriamo che molte aziende della nostra Regione vogliano partecipare”. La Commissione, presieduta dalla presidente della Fondazione Bellisario Lella Golfo, proclamerà la piccola e la media impresa vincitrici del premio "Women Value Company 2020­ Intesa Sanpaolo". La cerimonia di premiazione si terrà a Roma in giugno e sarà un programma televisivo che andrà in onda su una rete nazionale della Rai.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Marisa Bellisario)