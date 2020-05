“Premio Ostana: scritture in lingua madre”: venerdì 5 e sabato 6 giugno l'edizione online

CUNEO CRONACA - Il “Premio Ostana: scritture in lingua madre” è un appuntamento con le lingue madri del mondo che ogni anno riunisce a Ostana, paese occitano di 85 abitanti in Valle Po ai piedi del Monviso, autori di lingua madre da tutto il mondo, per un festival dedicato alla celebrazione della biodiversità linguistica.

Nel corso degli anni, Ostana ha ospitato 37 lingue provenienti dai 5 continenti, unite dallo spirito di convivéncia, parola trobadorica che significa “l’arte di vivere insieme in armonia”.

Si è consolidata così una rete internazionale di autori, appassionati e sostenitori della diversità linguistica, che fanno del Premio Ostana un appuntamento annuale imperdibile per ragionare e discutere sul presente e il futuro delle lingue minoritarie, nella difesa dei diritti linguistici e del loro valore universale.

Data l’impossibilità di realizzare la XII edizione nel modo classico, ma volendo mantenere l'appuntamento e l'attenzione delle comunità e dei media sul tema delle lingue minoritarie nel mondo, il Premio Ostana ha quindi chiamato a raccolta i premiati delle scorse edizioni per realizzare due giorni di incontri online sul sito premioostana.it con interviste, conferenze, contributi letterari, musicali, artistici.

Il filo conduttore del programma online è quello di sempre: dare voce alle lingue indigene nel mondo.

Un omaggio a Luis Sepúlveda con una maratona di lettura incrociata de La Gabbianella e il Gatto nelle lingue madri: sardo, catalano algherese, tabarchino, occitano alpino e francoprovenzale; il poeta statunitense Bob Holman, che porterà una riflessione sulla promozione della diversità linguistica nel mondo con il suo documentario - in prima visione in Italia - Language Matters with Bob Holman.

Si parlerà di poesia con Lance David Henson, poeta Cheyenne; Aurelia Lassaque, poetessa occitana; Josephine Bacon, poetessa di lingua innu (Canada) e Antony Heulin, poeta bretone; e, in questi tempi di pandemia, è stato pensato un omaggio a Max Rouquette (1908-2005) - tra i più grandi autori occitani del Novecento – tramite letture in musica a partire dal suo attualissimo romanzo Cèrca de Pendariès, incentrato sulle epidemie di peste che flagellarono la Provenza a metà del Cinquecento.

Si rifletterà su lingua, politica e società basca con lo scrittore e poeta Harkaitz Cano e la traduttrice Lurdes Auzmendi; sulla lingua Yorùbá con Kola Tubosun, linguista nigeriano; sul griko, minoranza linguistica storica della Grecìa salentina, e ancora sulla lingua berbera o “tamazight” con Mohand Tilmatine, professore ordinario di Lingue e Culture Berbere presso l’Università di Cadice e un documentario inedito dedicato.

Grazie alla collaborazione con il CIRDOC - Institut occitan de cultura e Ràdio Lenga d'Òc interverranno in diretta dalla sede della radio a Montpellier Mathieu Poitavin, Danielle Julien e Roland Pécout per raccontare la loro esperienza a Ostana.

E ancora il regista e produttore Tore Cubeddu descriverà l’esperienza della televisione sarda EjaTV ai tempi del Covid-19.

Il programma sarà sempre disponibile e aggiornato anche sul sito www.premioostana.it

(Nelle foto Kola Tubosun, la locandina dell'evento e Rocco Desantis)