Premio "Amiche della Terra" a Roberta Colombero: ha inventato il turismo d'alpeggio in Val Maira

CUNEO CRONACA - A Palazzo Rospigliosi a Roma si è tenuta la consegna del Premio “Amiche della Terra”, promosso da Donne Coldiretti.

Un appuntamento dedicato a dare voce e volto alle tante donne dell’agricoltura che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono a costruire comunità più giuste, sicure e solidali.

All’iniziativa hanno preso parte il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, la responsabile di Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra, insieme ad Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Marina Calderone, Ministro del Lavoro, Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Lauren Phillips, vicedirettrice Fao per la trasformazione rurale inclusiva e l’uguaglianza di genere, Federica Diamanti, vicepresidente Ifad, Maria Siclari, direttore generale di Ispra, Stefania Basili, Prorettrice alla Comunicazione scientifica della Sapienza, la fumettistaCinzia Leone, l’autrice tv Giovanna Flora e la scrittrice Elvia Gregorace. Dalla Granda hanno preso parte anche il Direttore di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo, la Responsabile Provinciale Donne Coldiretti Monia Rullo e la Segretaria Provinciale Donne Coldiretti Livia Lovera.

Per la provincia di Cuneo è stata premiata Roberta Colombero (nella foto), cresciuta in una famiglia di margari e oggi impegnata nella valorizzazione dell’alpeggio Valanghe, a 2100 metri in Valle Maira. Porta avanti e valorizza l’antico mestiere della malgara, affiancando alla produzione di latte e formaggi un vero e proprio turismo d’alpeggio: i suoi ospiti partecipano alla vita di malga, imparano a mungere e a pascolare e scoprono il valore del tempo lento e delle cose semplici, contribuendo così alla rinascita delle aree interne.

“Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebriamo le imprenditrici agricole che con il loro lavoro rappresentano un esempio concreto di autonomia, forza e riscatto – dichiara Monia Rullo, Responsabile Provinciale Donne Coldiretti –. Le loro storie testimoniano una battaglia culturale contro ogni forma di maltrattamento e discriminazione, fenomeni purtroppo sempre più drammatici come confermato dai dati più recenti”.

“Il riconoscimento Amiche della Terra premia le donne che hanno trasformato l’impresa agricola in un presidio di dignità, inclusione e tutela dell’ambiente. L’agricoltura è oggi uno dei luoghi in cui nasce una nuova cultura del rispetto. Con questi premi valorizziamo anche quelle imprenditrici che affiancano all’attività agricola progetti sociali contro la violenza di genere, contribuendo a costruire una società in cui nessuna donna debba più temere per la propria libertà”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.