Prazzo, cercatore di funghi punto dalle vespe: soccorso in una zona impervia e ricoverato

CUNEO CRONACA - Nella mattinata di lunedì 14 settembre, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Prazzo per un cercatore di funghi punto da vespe con un'anafilassi. L'allarme è stato lanciato intorno alle 8 dal compagno di cerca e sul posto è stato inviato l'elisoccorso.

I due - fa sapere il Soccorso alpino - si trovavano bloccati in una zona estremamente impervia richiedendo al tecnico del Soccorso Alpino di impiegare avanzate tecniche alpinistiche per metterli in sicurezza e agevolare lo sbarco dell'equipe sanitaria.

Entrambi sono stati recuperati a bordo tramite verricello, il paziente è stato ricoverato in ospedale con un codice giallo.