Prato Nevoso sorprende tutti: con la prima nevicata apre la stagione già domenica

CUNEO CRONACA - Prato Nevoso annuncia l’apertura straordinaria degli impianti sciistici a partire da domenica 23 novembre, anticipando l’avvio della stagione invernale. Una decisione resa possibile dalle condizioni meteo favorevoli e dal sistema di innevamento programmato TechnoAlpin, operativo da giorni per creare un fondo compatto e perfettamente sciabile. La sua efficienza, combinata con la nevicata attualmente in corso, ha consentito di raggiungere lo standard qualitativo necessario per garantire l’apertura della stazione in totale sicurezza.

Inizialmente saranno operativi gli impianti della Conca tutti i giorni dalle 8.30 alle 17, ma la situazione è in rapida evoluzione e nelle prossime ore potrebbero essere comunicate ulteriori aperture. “Siamo davvero orgogliosi di poter inaugurare la stagione già da questa domenica - dichiara Alberto Oliva, amministratore di Prato Nevoso -. La nostra è una scelta che premia il grande operato svolto dallo staff di Prato Nevoso in queste settimane e che valorizza la potenza della tecnologia TechnoAlpin, capace di garantire un innevamento di alta qualità. La neve naturale di queste ore ha poi fatto il resto: le condizioni sono ottime e non vediamo l’ora di tornare ad accogliere i nostri ospiti sulle piste”.

L’apertura anticipata rappresenta anche il preludio perfetto al tradizionale Open Season di Prato Nevoso, l’evento che segna ogni anno il via ufficiale alla stagione sciistica e che richiama migliaia di appassionati. Un appuntamento all’insegna della festa, della musica e della condivisione, che quest’anno assume un valore ancora più speciale: l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, sostenendo l’attività di Cura e Ricerca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. Tutti i dettagli sull’Open Season, il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili QUI.

(Foto Matteo Fruttero)