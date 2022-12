Prato Nevoso premia nonna Emilia (86 anni) per la sua inesauribile voglia di sciare

CUNEO CRONACA - Nonna Emilia Colombo, soprannominata la “Colombina” (nome che deriva da una trasmissione televisiva a cui da giovane aveva partecipato e dove conobbe Mike Buongiorno, successivamente divenuto suo allievo nello sci), classe 1936, ancora oggi ha la grinta di una ragazzina.

Bergamasca di origine, piemontese di adozione, a 17 anni inizia a sciare, a 21 è maestra di sci, a 27 diventa vice campionessa Italiana di slalom gigante, volto noto della televisione e delle testate giornalistiche, sempre protagonista quando si parla di anziani super attivi nello sport, dal 1992 è appassionata frequentatrice delle piste di Prato Nevoso. È per tutto ciò che la stazione sciistica ha deciso di premiare la fedeltà di questa instancabile nonnina, consegnandole un meritatissimo stagionale omaggio.

La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 21 dicembre alle 14.30 presso la sede della Prato Nevoso S.p.A., in via Corona Boreale n.1. Sarà proprio Gianluca Oliva, amministratore delegato della società, a premiare la mitica nonna Emilia. Per l’occasione verrà organizzata una conferenza stampa a cura dell'Associazione Turistica Mondolé.