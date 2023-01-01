Prato Nevoso accende le piste: venerdì al via lo sci notturno con dj set fino a mezzanotte

CUNEO CRONACA - Prato Nevoso inaugura ufficialmente la stagione dello sci notturno venerdì 28 novembre, dando il via a uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della montagna. La copiosa nevicata degli ultimi giorni e l’eccellente contributo del sistema di innevamento programmato TechnoAlpin hanno consentito allo staff di stazione di preparare piste perfette, ideali per vivere il fascino delle discese sci ai piedi sotto le stelle.

"Siamo entusiasti di inaugurare la stagione del notturno con tracciati tirati a lucido e condizioni davvero eccezionali - dichiara Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso Spa -. Siamo pronti ad accogliere sciatori e snowboarder in un’atmosfera che esprime al meglio l’identità di Prato Nevoso".

Si comincerà subito con una grande festa sulla neve: a partire dal 28 novembre, ogni venerdì sera la "White House", quartier generale dello Snowpark, ospiterà dj set e party fino alle 24, trasformando l’esperienza delle sciate al chiaro di luna in un evento imperdibile, che unisce sport, musica e divertimento.

Lo sci notturno sarà aperto dalle 20 alle 23 ogni martedì, venerdì e sabato e tutte le sere durante le vacanze di Natale.

A Prato Nevoso gli impianti sono aperti tutti i giorni in orario diurno dalle 8.30 alle 17, garantendo un’offerta completa per chi desidera vivere la montagna dalla mattina alla notte.