Pradleves tra le mete più ascoltate d'Italia su Loquis, l'app che racconta i territori

CUNEO CRONACA - Nel 2025 c’è anche Pradleves tra le destinazioni che raccontano meglio il nuovo modo di viaggiare degli italiani. Il piccolo borgo della Valle Grana entra infatti nella Top 10 delle mete più ascoltate su Loquis, l’app che dà voce alle meraviglie d’Italia, confermando come sempre più viaggiatori scelgano luoghi autentici, lasciando le grandi metropoli e scegliendo sempre più spesso piccoli borghi e centri meno battuti.



La Top 10 delle mete più ascoltate su Loquis nel 2025

Cividale del Friuli Città Sant’Angelo Trieste Bard Egna Bagheria Monopoli Volterra Cervara di Roma Pradleves



Questa classifica racconta con chiarezza la nuova tendenza, a conferma di un interesse crescente verso un turismo più lento, autentico e lontano dal sovraffollamento delle grandi città d’arte.



L’ascolto di storie, aneddoti e guide audio geolocalizzate diventa così parte integrante del viaggio e, spesso, il primo passo nella scelta della destinazione: gli utenti utilizzano il digitale per scoprire luoghi meno noti, costruire itinerari alternativi e vivere il territorio in modo più consapevole.



In questo senso Loquis si conferma un osservatorio privilegiato sui nuovi comportamenti turistici, capace di intercettare in tempo reale le preferenze dei viaggiatori e di mostrare come i contenuti digitali possano contribuire a ridistribuire i flussi turistici, valorizzando i piccoli centri e le loro storie.



Una tendenza che si inserisce in un quadro di crescita costante della piattaforma, che nel corso del 2025 ha superato i 10 milioni di ascolti complessivi e gli oltre 2,2 milioni di ascoltatori unici, confermando il ruolo centrale dell’audio nel racconto dei territori e nel modo di viaggiare degli italiani.