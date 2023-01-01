Popillia japonica, fondi alle aziende agricole per proteggere frutteti e coltivazioni

CUNEO CRONACA - Sostenere gli investimenti delle aziende agricole per prevenire e mitigare i danni causati da fitopatie e organismi nocivi di nuova introduzione, con particolare attenzione alla Popillia japonica, insetto fitofago che rappresenta una minaccia crescente per il comparto frutticolo piemontese. È questo l'obiettivo del bando della Regione Piemonte dedicato agli "Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico", che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 644.954 euro.

«La prevenzione rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per salvaguardare la competitività delle aziende agricole – spiega Pietro Busso, responsabile provinciale del Settore Finanza agevolata di Cia Agricoltori Italiani Cuneo –. Nel nostro territorio, in particolare, la diffusione della Popillia japonica costituisce un rischio concreto per i frutticoltori e per numerose produzioni agricole. Questo bando offre l'opportunità di realizzare interventi strutturali capaci di limitare i danni e di proteggere le coltivazioni, contribuendo a garantire continuità produttiva e sostenibilità economica alle imprese».

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli, singoli o associati – comprese le aziende non iscritte all'Inps – e agli enti pubblici. È possibile presentare una sola domanda per partita Iva, mentre per gli investimenti collettivi è prevista una specifica disciplina che consente la presentazione di un'unica domanda da parte della forma associativa. Sono ammessi investimenti nei comparti ortofrutticolo, vitivinicolo e florovivaistico, finalizzati alla realizzazione di sistemi di protezione contro gli organismi nocivi.

Tra le spese finanziabili rientrano l'acquisto di reti anti-insetto con maglia non superiore a 16 millimetri quadrati, le strutture di sostegno e le porte anti-intrusione, i materiali pacciamanti durevoli destinati all'attività vivaistica, altri materiali necessari alla realizzazione delle strutture protette e gli interventi di adeguamento di impianti già esistenti, come la chiusura laterale con reti anti-insetto di strutture antigrandine.

La spesa ammissibile varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 150.000 euro. Il contributo è concesso in conto capitale nella misura dell'80% delle spese ammesse, percentuale che sale al 100% nel caso degli enti pubblici. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18 di mercoledì 30 settembre 2026. Avranno priorità gli interventi localizzati nelle aree infestate e nelle aree tampone individuate dalla Regione Piemonte per il contenimento della Popillia japonica.

«Invitiamo tutte le aziende interessate a non attendere gli ultimi giorni per informarsi – conclude Busso –. Valutare con anticipo gli investimenti e predisporre correttamente la documentazione consente di affrontare la procedura con maggiore serenità e di cogliere appieno questa importante opportunità di sostegno».

Gli Uffici di Cia Cuneo sono a disposizione delle aziende agricole interessate per verificare, caso per caso, il possesso dei requisiti richiesti dal bando, valutare l'ammissibilità degli interventi e fornire assistenza nella predisposizione e nella presentazione delle domande di contributo.