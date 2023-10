CUNEO CRONACA - Ponte di Ognissanti minacciato dal maltempo in provincia di Cuneo. Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, l'instabilità attesa per le prossime ore prevede "il transito di velature a tratti spesse nella prima parte della giornata di mercoledì 1° novembre e nuvolosità irregolare dal pomeriggio, a causa di una nuova intensificazione dei venti dai quadranti occidentali in quota e meridionali nei bassi strati, a cui saranno associate precipitazioni sparse sull'alto Piemonte e a ridosso del settore appenninico".

"Un nuovo marcato peggioramento - precisa Arpa - è atteso nella giornata di giovedì, che vedrà precipitazioni diffuse nelle ore centrali, con fenomeni più intensi sulla zona del Lago Maggiore e sul basso Alessandrino. Il nuovo sistema perturbato transiterà sul nordovest nella serata di giovedì portando ad un graduale miglioramento a partire da ovest".

Mercoledì 1° novembre

Nuvolosità: transito di velature a tratti spesse fino al primo pomeriggio; successivamente aumento della nuvolosità medio-bassa fino ad avere cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul Verbano e sul settore appenninico. Foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure orientali. Precipitazioni: dal pomeriggio fenomeni sparsi su Appennino ed alto Piemonte, deboli o localmente moderati. Quota neve sui rilievi settentrionali sui 1700 metri. Zero termico: in calo fino ai 2200-2400 metri a nord e 2500-2700 metri a sud. Venti: moderati in montagna, da ovest-sudovest sulle Alpi, da sud-sudovest sull'Appennino, in intensificazione dal pomeriggio; deboli variabili in pianura. Giovedì 2 novembre (nell'immagine) Nuvolosità: in prevalenza molto nuvoloso; progressiva attenuazione della nuvolosità nel corso della serata a partire dalla fascia pedemontana occidentale. Foschie e banchi di nebbia fino al primo mattino sulle pianure centro-orientali. Precipitazioni: deboli sparse al mattino, localmente moderate su Verbano e Appennino; da metà giornata fenomeni più diffusi ed intensi, con valori localmente forti, molto forti sulla zona del Lago Maggiore e sul basso Alessandrino. Generale attenuazione nel corso della serata a partire da ovest. Quota neve sui 1800-2000 metri sui rilievi occidentali e settentrionali, localmente a quote inferiori sotto le precipitazioni più intense; tra Alpi Marittime e Liguri oltre i 2200 metri. Zero termico: in calo in serata fino ai 2100-2300 metri. Venti: moderati o forti da sudovest sui rilievi, deboli o moderati orientali in pianura. Dalla tarda serata in rotazione da ovest sulle Alpi, con foehn nelle valli occidentali. Venerdì 3 novembre Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso fino al primo mattino con nuvolosità più consistente nella notte sul settore orientale e fino a metà giornata sulle creste tra Alpi Cozie e Lepontine; generalmente soleggiato dal pomeriggio. Precipitazioni: deboli localmente moderate residue fino al mattino sul settore orientale, in esaurimento; deboli nevicate sulle creste nordoccidentali e settentrionali fino a metà giornata. Zero termico: in calo fino ai 1600-1800 metri a nord, 1900-2000 metri a sud. Venti: moderati o forti nordoccidentali in montagna, deboli o moderati occidentali in pianura. Foehn nelle valli alpine e sulle pianure adiacenti.