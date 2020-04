Ponte dell'Olla in Valle Stura: dateci la certezza che non ci sono pericoli!

CUNEO CRONACA - Il caso del ponte stradale crollato sul fiume Magra, al confine tra Liguria e Toscana, nella mattinata di mercoledì 8 aprile, impone riflessioni più generali che toccano anche la nostra provincia. Ed ecco che un video dell'anno scorso, girato sotto le arcate del ponte dell'Olla in Valle Stura, Fabrizio Biolè, già sindaco di Gaiola, rilancia l'argomento della sicurezza della struttura.

Scrive Biolè su Facebook: "Agosto 2019: Anas inoltra missiva al Comune di Aulla (Massa-Carrara), asserendo testualmente che: "...siamo a comunicare a Codesta Amministrazione Comunale che il Viadotto Albiano in questione non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica: sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso".

Aprile 2020: il viadotto (alto circa 8 metri dal pelo dell'acqua) collassa integralmente al suolo.

Febbraio 2019: Anas inoltra missiva al Comune di Gaiola (Cuneo), asserendo testualmente che "...in riscontro alla corripondenza inercorsa con Codesta Amministrazione comunale in merito all'opera in oggetto (Ponte dell'Olla - SS21 - Altezza dal pelo dell'acqua 64 metri, passaggio mezzi pesanti 600 circa al giorno n.d.r.), si conferma quanto già comunicato precedentemente, che dalle ispezioni, accertamenti, indagini e prove dinamiche eseguite (...) non si è riscontrato comportamento anomale del ponte; per cui non è stato adottato nessun provvedimento di limitazione".

Aprile 2020: i 3000 abitanti della Valle Stura, i 200 camionisti e le migliaia di automobilisti che vi transitano ogni giorno hanno davvero la sicurezza che non vi siano potenziali problemi sul ponte anche a seguito dei ripetuti e continui distacchi di materiale documentati?".