Ponte dell'Olla a Gaiola: subito dopo Pasqua i lavori per il restauro conservativo

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla prefettura di Cuneo: "Il Prefetto dott. Mariano Savastano ha promosso, in accordo con il Responsabile della Struttura Territoriale Anas del Piemonte e della Valle d'Aosta Ing. Angelo Gemelli, un incontro di aggiornamento sull'avvio dei lavori conservativi che Anas attiverà sul ponte dell'Olla, a Gaiola, infrastruttura importante per la continuità dei collegamenti lungo la statale 21.

Tale arteria costituisce il principale tracciato stradale che attraversa la Valle Stura fino al confine con la Francia ed è caratterizzato da flussi intensi di traffico, anche pesante.

Al tavolo hanno partecipato i Parlamentari della Provincia Senatore Giorgio Maria Bergesio e Onorevole Monica Ciaburro, in rappresentanza della Regione Piemonte il dirigente del Settore Tecnico e della Provincia il Consigliere Loris Emanuel, i Sindaci dei Comuni lungo la strada statale 21, il Presidente dell'Unione Montana Valle Stura, il Vice Presidente della Camera di Commercio e un rappresentante della società Fonti Vinadio spa. Durante l'incontro il Responsabile della Struttura Territoriale Anas del Piemonte e della Valle d'Aosta Angelo Gemelli ha ripercorso le azioni messe in campo da Anas al fine di studiare lo stato di salute dell'opera, realizzata nel 1887 e poi rimaneggiata nella prima metà del '900.

Tra il 2018 e il 2021 è stata eseguita la prima campagna di indagini conoscitive per valutare la risposta statica e dinamica del ponte attraverso ispezioni condotte con il Politecnico di Milano, prove di carico e una serie di ulteriori indagini con analisi di laboratorio. L'insieme dei dati raccolti ha portato a escludere problematiche strutturali del ponte confermando la capacità per i carichi previsti dal Codice della Strada. Nel 2021, in seguito al distacco di alcune porzioni del rivestimento esterno, è stato eseguito il ripristino localizzato delle superfici, soggette al deterioramento per l'azione combinata delle miscele saline utilizzate in inverno per il trattamento del piano viabile e degli agenti atmosferici.

Tra il 2022 e il 2024 è stata eseguita la seconda campagna di indagini conoscitive finalizzata alla redazione del progetto conservativo del ponte che ha comportato molteplici interlocuzioni con la Soprintendenza competente per le necessarie autorizzazioni. I dati sono confluiti nel progetto esecutivo dei lavori che nell'autunno 2024 ha infine ottenuto l'approvazione da parte dell'Ente di tutela.

Trascorso il periodo invernale, durante il quale per via delle condizioni meteo sfavorevoli e delle basse temperature non è stato possibile eseguire le lavorazioni, nel corso della riunione in Prefettura è stato confermato l'avvio della manutenzione conservativa subito dopo la Pasqua. La durata degli interventi è quantificata in 300 giorni ma, per i motivi sopra citati, è prevista la sospensione dei lavori durante la prossima stagione invernale. Tra gli interventi in progetto, affidati ad una impresa locale, sono previsti il rinforzo della muratura e l'iniezione di resine nei paramenti, la ripresa delle murature in mattoni e l'installazione di tiranti e cuciture armate.

I lavori saranno effettuati sotto il ponte e, pertanto, la percorribilità della Statale 21 è assicurata. Gli interventi saranno eseguiti con l'utilizzo di ponteggi e piattaforme che opereranno al di sotto del ponte senza interferire con la viabilità sulla statale, Vista l'esigua larghezza del piano viabile sono, tuttavia, previste chiusure temporanee del traffico per alcune ore ed esclusivamente di notte al fine di consentire all'impresa esecutrice l'approvvigionamento dall'alto di materiali e attrezzature. Le finestre orarie saranno oggetto di accordo con gli Enti locali.

Durante il vertice è infine emerso che Anas sta predisponendo gli studi per la realizzazione di un secondo e nuovo ponte dell'Olla sul fiume Stura. Le diverse alternative di tracciato sono in corso di analisi e stanno tenendo conto dei molteplici vincoli paesaggistici, naturali e culturali esistenti sul territorio".