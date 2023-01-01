Pollenzo, Nicola Perullo nuovo presidente: l'Università riparte nel segno di Carlo Petrini

BRA
CUNEO CRONACA - Martedì 23 giugno si è riunito il CdA dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha nominato il Rettore Nicola Perullo nuovo Presidente dell’Università.
Ad un mese dalla scomparsa di Carlo Petrini, l’ateneo ha rinnovato le cariche della governance nella continuità di pensiero con il suo fondatore e all’insegna di una nuova programmazione che risponda alle sfide universitarie del futuro.
Nella conferenza stampa in programma giovedì 2 luglio, alle 15, presso l'Università di Pollenzo di Bra, il Presidente e Rettore Nicola Perullo, con il vicepresidente Luca Martinotti e una delegazione del corpo docente, incontreranno la stampa per illustrare i nuovi progetti per l'evoluzione dell'Università di Pollenzo.