POCAPAGLIA/ Dopo 2 anni torna la festa di Carnevale al circolo Acli di Macellai

CUNEO CRONACA - E' tutto pronto per il Carnevale presso il circolo Acli di Macellai di Pocapaglia, in provincia di Cuneo. Domenica 27 febbraio, in piazza Don Almondo, dalle 14.30, ci sarà l’animazione dell’artista di strada Figaro, per far divertire i più piccoli e anche i grandi, coinvolgendoli in un momento di allegria.

Salvatore Russo, presidente del circolo, racconta: "Dopo due anni abbiamo voluto ripartire con la festa di Carnevale. Ho cercato di coinvolgere le famiglie, le scuole e le realtà del paese. Vorremmo che questa fosse davvero una ripartenza!". Ad animare la giornata ci sarà l’artista Figaro, che con le sue qualità, riuscirà a stupire grandi e piccini.