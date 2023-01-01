Più treni sulla Cuneo-Ventimiglia il 21, 28 e 29 marzo per raggiungere Sanremo e Monaco

CUNEO CRONACA - Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità piemontese, potenzia l’offerta di posti sulla linea Cuneo-Ventimiglia per facilitare l’arrivo a Sanremo e al Principato di Monaco.

Il 21, 28 e 29 marzo i treni del Regionale nelle ore di maggior affluenza viaggeranno in doppia composizione garantendo posti aggiuntivi e un viaggio confortevole ai passeggeri diretti alle manifestazioni in programma nella città ligure o per partecipare alla visita del Santo Padre al Principato di Monaco.

Sabato 21 marzo, la città ligure sarà la meta di arrivo della 117esima edizione de La Classicissima, la gara ciclistica Milano-Sanremo. La Riviera di Ponente sarà ancora protagonista con l’evento conclusivo, domenica 29 marzo, della manifestazione Sanremo in fiore e del corso fiorito.

Convogli raddoppiati per assistere i fedeli diretti al Principato Monaco, via Ventimiglia/Nizza anche sabato 28 marzo in occasione della visita apostolica del Santo Padre Leone XIV.

In totale Regionale di Trenitalia metterà a disposizione circa 900 posti in più alla normale offerta commerciale.