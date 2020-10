Più tamponi, i positivi (molti asintomatici) sono il doppio di marzo: medicina del territorio sotto pressione

GUIDO CHIESA - Mercoledì 14 ottobre, ad un mese esatto dalla riapertura delle scuole, il numero di nuovi contagi, 7332, ha superato il picco massimo della prima fase registrato il 21 marzo u.s, 6557.

Per aiutare i nostri concittadini a farsi una idea quanto più aderente alla realtà e non correre il rischio di essere annoverato tra i “terroristi sanitari” ritengo corretto considerare altri parametri.

I numeri parlano da soli. E’ cambiata la strategia dei tamponi: la cerchia delle persone testate non si limita più a persone con sintomi più o meno evidenti e alla loro parentela stretta, ma è stata allargata alla ricerca delle persone asintomatiche.

Rintracciando un grande numero di persone asintomatiche, il numero delle persone da ricoverare in ospedale è decisamente minore. Infatti le persone ospedalizzate risultano, a mercoledì, 6.009 mentre al 21 marzo erano 20.565. Come pure è decisamente minore il numero di posti di terapia intensiva occupati dai pazienti Covid, 539 contro 2.857. Ne consegue che l’indice di occupazione dei letti di terapia intensiva è passato dal circa 40% del 21 marzo al 7,4% di questi giorni, che fa ben sperare nell’esistenza di margini di sicurezza all’interno del Sistema Sanitario Nazionale (purtroppo ben diversi da Regione a Regione).

L’altra faccia della medaglia sta tuttavia nel fatto che le persone in carico al SSN, i cosiddetti positivi, sono oggi più del doppio di quelli del 21 marzo. In altre parole, il carico è passato dagli ospedali al territorio, dagli specialisti ai medici di base, che oltretutto sono impegnati nella campagna di vaccinazione di massa contro l’influenza “normale”. La medicina del territorio è quindi molto più sotto pressione di quanto non lo fosse in primavera e non risulta sia stata neppure potenziata per far fronte a questa doppia emergenza.

Indice di letalità

Altro dato confortante (si fa per dire) è quello della letalità, ossia il rapporto dei decessi sui contagiati, che è sceso a valori decisamente più bassi di quelli registrati alla fine della prima fase.

L’indice di letalità “globale” non è però utile per capire l’andamento della letalità della epidemia. A questo scopo è molto più importante l’indice di letalità “a breve”, ossia il rapporto tra il numero di decessi registrati nella settimana con il numero dei contagi registrati nella settimana precedente (questo per tenere conto che tra tampone positivo e decesso decorre un lasso di tempo, posto pari a 7 giorni)

Dato il ritardo sistematico di alcuni giorni tra tampone positivo e decesso è quindi certo che nei prossimi giorni assisteremo ad un incremento del numero dei decessi. La speranza è tuttavia che questi ultimi si mantengano, se non nei numeri assoluti, almeno in percentuale pari ai valori attuali. Ossia che solo 1 su 90-100 non ce la faccia contro i 20-25 decessi ogni 100 contagiati della primavera scorsa.

Due parole sulla provincia di Cuneo che nella prima fase ha goduto di numeri decisamente meno preoccupanti rispetto al resto del Piemonte. Da un paio di settimane assistiamo ad un preoccupante peggioramento della situazione. Un solo dato: mentre alla fine della prima fase i casi di Covid-19 riscontrati in provincia di Cuneo risultavano 475 ogni 100.000 abitanti, contro i 706 del Piemonte e i 936 della provincia di Alessandria, l’incremento di quel parametro nel mese di ottobre è risultato di 128 casi ogni 100.000 abitanti in provincia di Cuneo, contro i 106 del Piemonte e i 71 della provincia di Alessandria.

Se nella prima fase era facile individuare il motivo per cui Alessandria era la peggiore, vista la sua vicinanza alla Lombardia, oggi non esistono motivazioni plausibili del perché Cuneo stia patendo questa seconda fase dell’epidemia in modo così accentuato.

Guido Chiesa