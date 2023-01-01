Più sole martedì, ma da mercoledì torna il maltempo con piogge e temporali in Granda

CUNEO CRONACA - Dal pomeriggio di lunedì 25 agosto, la graduale rimonta della pressione in quota determina tempo stabile senza precipitazioni significative, con nubi irregolari oggi e più soleggiato martedì.

Da mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - l'avvicinamento dal nord Atlantico di una profonda e vasta area depressionaria, ex uragano Erin, porterà un marcato peggioramento del tempo, con piogge e temporali diffusi, anche molto forti sulla regione, che intensificheranno ulteriormente nella giornata di giovedì.

Martedì 26 agosto

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso al primo mattino con nuvolosità in diradamento fino a cielo soleggiato. Nel pomeriggio transito di velature anche compatte ed in serata aumento delle nubi.

Precipitazioni: assenti.



Zero termico: in aumento nel corso della mattinata fino a 4000-4100 metri e stazionario nel pomeriggio.

Venti: deboli con rinforzi in montagna, da nordovest sulle Alpi in rotazione da ovest in serata e da sud sull'Appennino. Deboli variabili in pianura.

Mercoledì 27 agosto

Nuvolosità: progressivo aumento delle nubi nella notte e al primo mattino fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino rovesci deboli o moderati a partire da nord, in estensione a tutta la regione ed intensificazione, in particolare su tutta la fascia settentrionale dove saranno possibili fenomeni forti o molto forti, anche a carattere temporalesco.

Zero termico: stazionario o in lieve aumento fino a 4100-4200 metri.

Venti: sulle Alpi al primo mattino deboli da ovest, in rapida intensificazione e rotazione da sudovest, con valori moderati o forti, ed in serata anche localmente molto forti. Sull'Appennino da sud, dapprima deboli, moderati nel pomeriggio. In pianura da sudest, inizialmente deboli, in rinforzo nel pomeriggio.

Giovedì 28 agosto

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: moderate diffuse dal mattino, anche a carattere temporalesco, con picchi localmente forti o molto forti, in spostamento verso il settore orientale nel pomeriggio. Attenuazione in serata.

Zero termico: stazionario al mattino, in calo nel pomeriggio fino a 3600-3700 metri a ovest e 4000 metri a est in serata.

Venti: da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, forti o localmente molto forti. Moderati tra est e sudest in pianura. Lieve e graduale

attenuazione della ventilazione nel pomeriggio.