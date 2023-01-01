Più sole e temperature in aumento in Granda, locali nebbie in pianura martedì mattina

CUNEO CRONACA - La progressiva espansione dell'anticiclone garantisce ampie schiarite dalla giornata odierna e condizioni soleggiate per le successive. L'intensificazione dei venti occidentali sulle Alpi tra Cozie e Graie potrà portare a locali condizioni di foehn nelle alte valli. Locali foschie e banchi di nebbia interesseranno le pianure soprattutto martedì mattina.

Tra martedì e mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - il passaggio di nuvolosità alta compatta ingrigirà le giornate, seguito da ampie schiarite mercoledì e un rialzo dello zero termico fino oltre 4800 metri. Le temperature sono in generale aumento soprattutto nelle massime nel corso della settimana.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.

Martedì 16 settembre

Nuvolosità: soleggiato al mattino con cumuli sparsi e locali foschie e banchi di nebbia tra Astigiano e collina torinese, nel corso della giornata aumento della nuvolosità alta fino a cielo coperto da nubi alte localmente spesse.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario, a nord tra 3500 e 3700 metri, a sud tra 4000 e 4100 metri. In considerevole aumento nella tarda serata sui settori alpini fino a 4300 metri.

Venti: sulle Alpi moderati occidentali in generale diminuzione, condizioni favoniche nelle alte valli; sull'Appennino deboli occidentali; in pianura e collina deboli di direzione variabile.

Mercoledì 17 settembre

Nuvolosità: al mattino ancora velature spesse su tutta la regione in progressiva attenuazione da ovest verso est fino a cielo generalmente sereno nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato aumento fino a 4800-5000 metri.

Venti: sulle Alpi tra deboli e moderati nordoccidentali; sull'Appennino deboli nordorientali; in pianura e bassa collina deboli generalmente orientali soprattutto nella mattina, poi variabili.

Giovedì 18 settembre

Nuvolosità: sereno al mattino, transito di nubi alte nel pomeriggio sui settori alpini di nordovest.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: generalmente stazionario tra 4600 e 4700 metri.

Venti: sulle Alpi deboli al più moderati da nordovest in attenuazione; sull'Appenino deboli, dapprima occidentali in rotazion nelle ore centrali; in pianura e bassa collina generalmente orientali.