Più grande, più ricco, più intenso: a Cuneo tornano le "Voci" di Scrittorincittà

ALICE MARINI - "Quando abbiamo cominciato, nel 1999, come Festa europea degli scrittori, i festival sul genere in Italia erano pochissimi. Per gli ospiti era un "onore" partecipare. Oggi le loro agende sono fitte di impegni e il lavoro per riuscire a portarli a Cuneo è straordinario".

Giunto alla 21esima edizione, Scrittorincittà si caratterizza come uno tra i principali festival della letteratura nazionale in cui tutto - incontri, dialoghi, lezioni magistrali, anteprime editoriali, laboratori, mostre d'arte, spettacoli - ruota attorno ad un tema. Che quest'anno è Voci, perché la voce è come il vento, invisibile ma forte.

L'atteso festival letterario torna a Cuneo da mercoledì 13 a lunedì 18 novembre. Sono già 10mila gli studenti prenotati (prevendite al via lunedì 4 novembre) agli appuntamenti, 223 dedicati ad adulti, ragazzi e bambini, con 232 ospiti fra scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all'arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica.

Ad aprire Scrittorincittà sarà Carlo Cottarelli, insieme a Paolo Griseri, mercoledì 13 novembre alle 17,30, nella Sala Blu del Centro Incontri della Provincia (corso Dante 41). Ma il vero evento inaugurale sarà la sera, alle 21,30, al teatro Toselli, con un incontro su Nuto Revelli che sarà raccontato dal figlio Marco Revelli e Carlo Petrini.

Scrittorincittà per cinque giorni proverà a dare luce alle voci che hanno sempre molto da dire. Sono le nostre, quelle degli altri. Sono le voci del passato. Si parlerà del Muro di Berlino a 30 anni dalla caduta, del centenario di Primo Levi, della strage di piazza Fontana, dei 100 anni dell'Ana (Associazione Nazionale Alpini), delle migrazioni, dell'ambiente, della comunicazione.

Un parterre ricchissimo di eventi che si allargano in tanti spazi aperti ai cittadini, come la Biblioteca civica, il teatro Toselli, il cinema Monviso, ma anche i musei e i circoli culturali. Tutto questo per festeggiare il pensiero e la condivisione, la possibilità un po' sognata e un po' realizzata che voci diverse possano convivere.

Alice Marini