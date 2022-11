Più freddo, pioggia e prima neve in montagna: attesi due giorni di maltempo in Granda

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso al mattino nelle valli tra Alpi Marittime e Pennine, più nuvoloso altrove per nubi basse, foschie e nebbie in sollevamento; dal primo pomeriggio generale aumento della nuvolosità a partire da sudovest.

Precipitazioni: deboli isolate nella prima parte della giornata sull'Appennino di confine, tra Verbano ed alto Novarese e sulla fascia pedemontana alpina; nel corso del pomeriggio fenomeni via via più diffusi ed in intensificazione in serata, con picchi forti o molto forti sull'alto Piemonte e sul settore sudorientale. Quota neve sui 2200 metri, in calo fino ai 1800 metri tra Alpi Cozie meridionali e Lepontine.

Zero termico: in calo fino ai 2700-2900 m; sui 2200 m sui settori alpini occidentali. Venti: moderati in montagna, in rinforzo dal pomeriggio, sudoccidentali sulle Alpi, meridionali sull'Appennino; deboli o moderati variabili altrove.

Venerdì 4 novembre