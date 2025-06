Più credito e contributi a fondo perduto: nuova linfa per le imprese artigiane piemontesi

CUNEO CRONACA - Buone notizie per le micro, piccole e medie imprese artigiane piemontesi. La Regione Piemonte ha deciso di rifinanziare il Fondo Unico Artigianato con oltre 14 milioni di euro, confermando così il proprio impegno concreto nel supportare la crescita e l’innovazione del comparto artigiano del nostro territorio.

Possono beneficiare dell’agevolazione le MPMI iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio riportanti sulla visura camerale la qualifica “artigiana” e con una sede operativa in Piemonte o in corso di attivazione entro la fine del progetto da finanziare.

Il Fondo Unico Artigianato è uno strumento di credito agevolato esistente sul territorio regionale a partire dalla legge regionale 34/2004, a cui le imprese artigiane possono accedere tramite bandi per poter ricevere fondi monetari, che vengono erogati tramite finanziamenti e alcune quote a fondo perduto.

La misura viene sostanziata da risorse della Regione, in particolare l’ultima delibera del 6 maggio 2025 prevede un importo pari a 6.644.00,00 euro ripartito in: 5.979.600,00 euro in Finanziamenti agevolati e 664.400,00 euro a fondo perduto.

L’altra parte dell’importo è pari a 7.411.000,00 euro che sono risorse derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati alle imprese artigiane.

Il sostegno creditizio si divide in due sezioni: in primo luogo tramite finanziamenti indirizzati al miglioramento produttivo e ammodernamento delle sedi operative e in secondo luogo tramite contributi a fondo perduto connessi a determinate percentuali legate alla dimensione dell’impresa.

«L’integrazione del Fondo Unico Artigiano – dichiara Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e CCIAA di Cuneo – è un importante risultato che abbiamo fortemente caldeggiato per i nostri imprenditori artigiani, una boccata di ossigeno che offrirà loro la possibilità di fare investimenti sui processi produttivi e nell’ammodernamento delle macchine. A seguito dell’operazione regionale, però il testimone ora deve passare alle banche affinché possano supportare adeguatamente il rifinanziamento del fondo».

A tal proposito, Confartigianato Imprese Cuneo sta organizzando sul territorio provinciale una serie di incontri informativi per illustrare nei dettagli la misura e le modalità di accesso.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

19 giugno - ore 18.00 - Uffici Confartigianato Cuneo - Zona di Bra (Piazza G. Arpino, 35 – Bra) in collaborazione con Banca d’Alba

24 giugno - ore 17.30 - Uffici Confartigianato Cuneo - Zona di Mondovì (Via degli Artigiani, 10 – Mondovì) in collaborazione con Banca Cassa di risparmio di Savigliano

25 giugno - ore 17.30 - Uffici di Confartigianato Cuneo - Zona di Borgo San Dalmazzo (Largo Enrico Bertello, 5 – Borgo San Dalmazzo) in collaborazione con Banca di Boves

26 giugno - ore 18.00 - Uffici di Confartigianato Cuneo - Zona di Ceva (Via Aldo Moro, 6 – Ceva) in collaborazione con Banco Azzoaglio

1° luglio - ore 17.30 - Uffici di Confartigianato Cuneo - Zona di Savigliano (Via Molinasso, 18 – Savigliano) in collaborazione con Banca Cassa di risparmio di Savigliano

2 luglio - ore 17.30 - Sede Banca di Caraglio (Piazza della Cooperazione, 1 – Caraglio) in collaborazione con Banca di Caraglio

2 luglio – ore 17.30 – Filiale di Carrù di BCC Alpi Marittime (Piazza Galli, 7, 12061 – Carrù)

3 luglio – ore 17.30 – Filiale di Saluzzo di BCC Alpi Marittime (Piazza Cavour, 8, 12037 – Saluzzo)

9 luglio - ore 18.00 - Uffici Confartigianato Cuneo - Zona di Fossano (Via Lancimano, 4 – Fossano) in collaborazione con Cassa di Risparmio di Fossano

10 luglio - ore 17.30 - Sala Consiglio Confartigianato Cuneo (Via XXVIII Aprile, 24 – Cuneo) in collaborazione con Banca Cassa di risparmio di Savigliano

Maggiori informazioni e prenotazioni QUI.