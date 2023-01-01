"Pioniere. Le donne che hanno fatto l'Europa": a Cuneo una mostra sulle protagoniste del '900

Rivoluzionarie, sindacaliste, avvocate, docenti, funzionarie: undici donne che, con le loro idee e le loro azioni, hanno contribuito a costruire l’Europa che conosciamo oggi.

Dalla Resistenza ai processi costitutivi europei, dal pacifismo al lavoro femminile, dall’Erasmus alla presenza delle donne nelle istituzioni comunitarie, il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio attraverso il Novecento fino alle sfide del presente.

Questa mostra non è solo un racconto storico: è un invito a riflettere sull’Europa di oggi, sulla sua ricchezza e sulla sua fragilità, e sul ruolo fondamentale che le donne hanno avuto, e continuano ad avere, nel costruire ponti, superare confini, difendere diritti.

La mostra è studiata per contribuire a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale (ECG) e per approfondire il ruolo delle donne nei processi costitutivi europei e nelle istituzioni comunitarie, dalla Resistenza europea a oggi.

Ingresso libero e gratuito.

Durata: la mostra sarà visitabile da sabato 7 marzo a domenica 22 marzo, da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 10 alle 19.30. Su prenotazione, apertura straordinaria la mattina per le scuole.

Disponibilità di visite guidate per le scuole secondarie di primo e secondo grado, contattando 0171444352 e 3204364635 o scrivendo a europedirect@comune.cuneo.it.

Per informazioni: 0171444352 e europedirect@comune.cuneo.it.