Pioggia, temporali e foehn sulla Granda: maltempo fino a sabato mattina, poi migliora

CUNEO CRONACA - Da giovedì 14 maggio una vasta saccatura polare, in discesa dal Mare del nord fino al Nord Italia, causerà un aumento dell'instabilità dalle ore centrali dapprima con rovesci e temporali deboli isolati sui settori alpini e poi, nel corso del pomeriggio, favorendo fenomeni più intensi e persistenti sulle pianure fino alla sera, localmente forti.

Il gradiente barico associato alla depressione - spiega Arpa Piemonte - determinerà anche rinforzi di foehn dal primo mattino sui settori alpini occidentali fino alle zone di media valle, in estensione alle pianure adiacenti e in Appennino dal pomeriggio.

Venerdì le condizioni rimarranno ancora perturbate con rovesci sparsi al mattino e piogge più persistenti sul basso Piemonte dal pomeriggio fino a sabato mattina. Dal pomeriggio di sabato si avrà un generale miglioramento e un lieve rialzo delle temperature.

Giovedì 14 maggio

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso con cumuli in accrescimento sui rilievi in successivo transito in pianura. In serata riduzione della visibilità per nubi basse nelle valli alpine meridionali e in Appennino.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci e temporali isolati sui settori alpini, poi nel corso del pomeriggio fenomeni più intensi e persistenti sulle pianure. Esaurimento nella notte. Quota neve sui 1800-1900 metri. Zero termico: in calo fino a 2000-2100 metri, con valori inferiori sulle Alpi occidentali.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi; moderati da sud sull'Appennino in rotazione tra ovest e nord-ovest dal pomeriggio; in pianura deboli variabili. Rinforzi di foehn sulle Alpi occidentali, in estensione alle pianure adiacenti dal pomeriggio. Altri fenomeni: grandine e raffiche di vento in corrispondenza dei temporali più intensi.

Venerdì 15 maggio

Nuvolosità: cielo in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi al mattino; al pomeriggio più diffusi e anche a carattere temporalesco, con fenomeni più persistenti sul basso Piemonte. Quota neve sui 1500-1700 metri. Zero termico: in ulteriore lieve calo fino a 1900-2100 metri.

Venti: moderati sudoccidentali in montagna; deboli o localmente moderati in pianura e collina, da sud su Astigiano e Alessandrino e da nord-est sui restanti settori, con rinforzi sull'alto Piemonte e al confine con la Liguria.

Sabato 16 maggio

Nuvolosità: al primo mattino nubi compatte sul Piemonte orientale, in successivo dissolvimento. Altrove al mattino cielo parzialmente nuvoloso, poi soleggiato.

Precipitazioni: al primo mattino ancora piogge diffuse e persistenti tra Cuneese e basso Alessandrino, in rapida attenuazione, altrove possibili locali brevi rovesci isolati. Nel pomeriggio deboli rovesci pomeridiani nelle vallate alpine.

Zero termico: in marcato rialzo fino a 2200 metri in serata. Venti: settentrionali, moderati in montagna e deboli altrove. Rinforzi a nord dai settori di alta valle fino alla zone dei laghi.