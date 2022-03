Pioggia, neve e temperature giù: previsti 5 giorni di maltempo in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo inizialmente nuvoloso; ampie schiarite nelle ore centrali della giornata e nuovo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio a partire dal settore nordoccidentale. Possibili foschie e banchi di nebbia sul Cuneese al primo mattino.

Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sparse sui settori alpini e prealpini, in estensione al resto della regione in serata. Quota neve in calo da 1700 a 1400 metri. Zero termico: in aumento sui 2000 metri nelle ore centrali, nuovo calo a 1800 metri in serata.

Venti: deboli o localmente moderati da ovest, nordovest sulle Alpi. Sull'Appennino deboli localmente moderati da nord al mattino, in rotazione da sud al pomeriggio. Calma di vento in pianura.